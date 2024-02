Mit einem fünfstündigen Programm hat der Karnevalverein Dirmstein, genannt Die Gaumekitzler, am Samstag die Festhalle am Kellergarten zum Beben gebracht. Rund 250 Gäste verfolgten eine an Beiträgen reiche Prunksitzung auf der in violettes Licht getauchten Bühne.

Wer hätte es damals gedacht, dass die Musik und die Mode der 1980er-Jahre in der Zukunft so beliebt sein würden? Im Radio und Fernsehen werden die Hits immer noch gern gespielt, und bei Fasnachtsveranstaltungen geben die Achtziger ein gutes Motto ab. So auch bei der Prunksitzung des KVD Die Gaumekitzler. Bühne und Festhalle seien im Stil dieser Zeit geschmückt gewesen, berichtet Jasmin Quell, die Pressereferentin des Dirmsteiner Vereins, dessen Vorsitzende Christin Hanewald ist. Ein Beispiel dafür, wie das Motto umgesetzt wurde, ist der Schautanz der Jugendgarde, die einen Ausflug in die Disco unternahm.

Tanzmariechen Tiara Naumer hat sichtlich Spaß an seinem Auftritt in der Festhalle. Foto: Grammlich/gratis

Stichwort Garden: Auf seine Tanzgruppen und das neue Tanzmariechen Tiara Naumer ist der Vorstand sehr stolz. Was sie in den vergangen Monaten an Märschen und Schautänzen einstudiert hatten, zeigten am Samstag laut Quell auch die Piccolini- und die Kindergarde, die Gaumekitzlergarde und die neu gegründete Damengruppe Dubbedäncer, deren Mitglieder sich auf der Bühne als Abba-Fans zu erkennen gaben.

Reisten aus der Südpfalz an: die Windboys vom Karnevalverein Herxemer Wind. Foto: Grammlich/gratis

Zwei Männerballett-Auftritte

Tänzerische Unterstützung bekamen die Mädchen und Frauen an dem Abend von zwei Männerballetts. Zum einen zeigten die Schnoogedancer von den Altrhein-Narren Wörth ihr Können, zum anderen wollten die Windboys vom KV Herxemer Wind wissen, wie hoch sie in der Gunst des Dirmsteiner Publikums stehen.

Büttenreden gab es auch, zum Beispiel vom „Satansbraten“ Leonie Kemmler, der „Babbelgosch“ Elvira Langensteg aus Roxheim und der „Isemer Prinzessin“ Fabian Wilhelm vom KV Böhler Hängsching. Singend machten Claudio Glässner und Sophie Trapp auf sich aufmerksam. Auch aus Grünstadt war Besuch angereist: die Sausenheimer Hexen und Vertreter der Siedlergemeinschaft, deren Veranstaltungen wegen eines Wasserschadens im Weinstraßen-Center abgesagt werden mussten. Das neue Siedlermotto: „Läuft das Wasser durch die Decke, bleibt die Fasnacht auf der Strecke.“