Haben vier mutmaßliche Drogenhändler, drei aus Lambrecht und einer aus Edenkoben, als Bande agiert? Das ist die offene Frage in einem Prozess vor dem Frankenthaler Landgericht. Für die Angeklagten eine entscheidende, denn sie wirkt sich auf die Höhe der Strafe aus.

Hart gerungen wird in dem Prozess, welche Erkenntnisse aus langen Observationen der Polizei und zwei großen aufsehenerregenden Razzien in Lambrecht im Mai 2019 und April 2020 gezogen werden können. Dass die Angeklagten mit Drogen gehandelt haben, ist nach ihren Geständnissen unstrittig. Ob das Hauptmotiv, wie sie sagten, ihre Drogensucht gewesen ist, die sie mit dem Gewinn finanziert haben wollen, das muss das Gericht bewerten. Dazu werden noch Gutachter gehört.

Stärker wiegt jedoch der Vorwurf der Anklage, dass die vier als Bande agiert haben sollen. Das würde die zu erwartende Strafe deutlich ansteigen lassen. Um diesen Punkt wurde am jüngsten Prozesstag zäh gerungen.

Hypothese der Ermittler angreifbar

Staatsanwaltschaft und die an diesem Tag als Zeugen gehörten Polizisten von der Kriminalinspektion Neustadt gehen davon aus, dass die vier arbeitsteilig und somit als Bande gehandelt haben. Das Problem: Die Arbeitshypothese der Ermittler beruht auf vielen Spekulationen, trotz langer und mit großem technischem Aufwand betriebener Beobachtungen vor der Großrazzia im April 2020, an der eine Hundertschaft von Polizisten beteiligt war.

Die Ermittler haben versucht, aus der Vielzahl der Erkenntnisse ein Bild zu legen. Doch das bleibt angreifbar. Denn: Sie haben zwar den regen Besuchsverkehr – bis zu 100 Kunden am Tag – in dem Anwesen in Lambrecht beobachtet, einzelne Kunden nach dem Geschäft „abgegriffen“, sie haben Telefone abgehört und Kurierfahrten bis nach Frankfurt beschattet, sie haben nach der Razzia 2020 ein gut ausgebautes Versteck in dem Auto gefunden, das für die Fahrt benutzt wurde. In dem Auto waren Drogen gelagert. Doch lässt das den Rückschluss zu, dass Drogen in dem Auto von Frankfurt in die Pfalz transportiert wurden?

Zugegriffen hat die Polizei nach einer dieser Fahrten nicht, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Es wurde beobachtet, dass nach solchen Fahrten Plastiktüten ausgeladen und in ein benachbartes Gebäude getragen wurden. In dem Nachbargebäude wurde bei der Razzia 2020 ein gut ausgebauter Drogenbunker gefunden. Durch die Kurierfahrten alleine lassen sich die großen Mengen gefundener Drogen nicht erklären. Wie genau die gesamten Drogen in den Bunker kamen, das wissen die Ermittler nicht. Genmaterial eines aktenkundigen Niederländers wurde am Bunker gefunden.

Kameras haben nicht alles erfasst

Die Ermittler hatten Kameras installiert, um die Anwesen in Lambrecht zu beobachten. Doch was genau in dem rückwärtigen Anwesen geschah, in dem der Drogenhandel organisiert worden sein soll, in dem ebenfalls ein Versteck gefunden wurde, das erfassten die Kameras nicht. Nicht einmal auf alle Vorgänge im Innenhof gewährten die Kameras Einblick. Der Zugriff im April 2020 musste dann laut den Zeugen schnell erfolgen, weil der mutmaßliche Haupttäter eine der Kameras entdeckt hatte, die Angeklagten somit wussten, dass sie überwacht werden.

Die Angeklagten hatten behauptet, den Drogenbunker zwar gemeinsam genutzt zu haben, jedoch weitestgehend getrennt beziehungsweise in Zweiergruppen auf eigene Kosten agiert zu haben. Was bedeuten würde: Sie waren keine Bande. Immer wieder schlugen die Verteidiger in diese Kerbe. Ob es denn nicht so sein könne, wie es auch sein Mandant behauptet hat, fragte Verteidiger Alexander Klein mehrmals. Nur dass auch dessen Bruder, der als mutmaßlicher Kopf der Bande gilt, auf der Anklagebank sitze, bedeute ja nichts. Die Brüder hätten kein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Und nur der mutmaßliche Haupttäter, der jüngere der Brüder, hatte einen Schlüssel zum Drogenbunker.

Eine Hauptermittlerin der Neustadter Polizei räumte ein, dass es möglich sei, dass die Angeklagten einzeln oder in kleineren Konstellationen gehandelt hätten, doch die Polizei habe aus der Vielzahl der Puzzleteile andere Schlüsse gezogen.

Urteil könnte Ende Juli fallen

Am Ende muss das Gericht entscheiden. Deshalb hakte der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch nach, wo denn genau die Ansatzpunkte der Ermittler für ein bandenmäßiges Agieren gesehen haben. Das war Kleinarbeit.

Weil es schwierig ist, alle acht Verteidiger plus die Gutachter und die restlichen Prozessbeteiligten zu Verhandlungsterminen ans Landgericht zu bekommen, wird sich der Prozess ziehen. Zumindest ein Programm bis zum möglichen Ende wurde festgelegt. Demnach könnte das Urteil am 27. Juli gesprochen werden. Der nächste Verhandlungstag ist am 26. Mai um 10 Uhr.