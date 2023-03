Heiratswillige Paare können sich künftig auch im protestantischen Gemeindehaus in Gönnheim das Ja-Wort geben. Dafür hat der Wachenheimer Verbandsgemeinderat am Dienstag grünes Licht gegeben.

Bisher waren standesamtliche Trauungen in der Verbandsgemeinde (VG) Wachenheim ausschließlich in der Ludwigskapelle möglich. Doch das protestantische Gemeindehaus in Gönnheim eigne sich ebenfalls als Örtlichkeit hierfür, erklärte die Verwaltung. Als Gründe führte sie die räumliche Größe sowie den großzügigen Außenbereich an.

Pfarrer Simon Krug und das Presbyterium als Hausherren waren gegenüber der Einrichtung des Standesamts, für das es gesetzlich nur die Vorgabe „eines würdevollen Ortes“ gibt, im Vorfeld aufgeschlossen. Da das Gebäude lediglich unter kirchlicher Verwaltung steht und nicht kirchlich gewidmet ist, stand einer weltanschaulich neutralen, standesamtlichen Widmung nichts entgegen.

Abwasser als Verlustgeschäft

Das Abwasserbeseitigungswerk der Verbandsgemeinde erwirtschaftete 2021 ein Minus von rund 35.000 Euro. Das geht aus der Jahresbilanz hervor, die der Rat nun verabschiedete. Im Vorjahr hatte das Werk noch einen Gewinn von 103.000 Euro erzielt. Ein wesentlicher Grund für die geringeren Erträge war die um rund 68.000 auf 470.000 Kubikmeter gesunkene Abwassermenge, wodurch die Umsatzerlöse entsprechend sanken.

Für Energie- und Effizienzmaßnahmen an den Kläranlagen Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim und Wachenheim sieht der Wirtschaftsplan 2023 einen Finanzbedarf von 4,8 Millionen Euro vor. Für 4,28 Millionen Euro ist ein Kredit nötig. Dieser soll, so hatte es der Werksausschuss empfohlen, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zum tagesaktuellen Zinssatz mit einer Laufzeit und Zinsbindung von 20 Jahren aufgenommen werden. Zudem stimmte der Rat einer Nachtragsvereinbarung für die Maschinentechnik der Kläranlage in Wachenheim von 28.000 Euro zu.