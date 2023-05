Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Parkregelung in Elmstein stößt auf Widerstand. In der Hasselbachstraße fordern 51 Anwohner in einer Petition, dass Parkboxen, die dort Anfang März eingezeichnet wurden, wieder entfernt werden.

Die Anwohner in der Hasselbachstraße fordern außerdem, dass in der Straße die erlaubte Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert werden soll. Der Leiter des Landesbetriebs Mobilität