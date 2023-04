Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Walter Grudszus unterstützt ein Schulprojekt in Kenia. In Homa Bay am Viktoria Bay soll eine Schule für 150 Kinder entstehen. Aber der Weg ist steinig, denn die Menschen in dem afrikanischen Land sind arm und Bildung kostet Geld. Aber langsam nimmt das Projekt Fahrt auf.

Im Frühjahr haben wir zum letzten Mal über das Schulprojekt berichtet, das der Haßlocher Walter Grudszus in Homa Bay am Victoriasee in Kenia mit ins Leben gerufen hat. Die Bauarbeiten an