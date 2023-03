Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis Jahresende muss die Verbandsgemeinde Lambrecht festlegen, welche Ziele sie im Bereich Nachhaltigkeit erreichen will. Sie ist eine von acht Modellkommunen in Rheinland-Pfalz, die an einem bis Ende 2021 befristeten Projekt des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen teilnehmen.

Die Kommunen sollen bis Ende 2021 entscheiden, wie sie dazu beitragen wollen, die von den Vereinten Nationen beschlossenen 17 Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Bestandteil