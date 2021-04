Vor einem guten Jahr hat die RHEINPFALZ über ein Schulprojekt in Homa Bay in Kenia berichtet, das Walter Grudszus aus Haßloch mit ins Leben gerufen hat und maßgeblich unterstützt. Was sich seitdem dort alles getan hat.

Ausdrücklich dankt Grudszus auch den Lesern der RHEINPFALZ, die sich auf den Artikel hin bei ihm gemeldet und Geld für den Bau eines festen Schulgebäudes in Homa Bay gespendet haben. Dort hatten zunächst rund 100 Waisen und von ihren Eltern verlassene Kinder eine Zuflucht gefunden. Inzwischen ist ihre Anzahl auf um die 150 angewachsen.

Mit der Ausgangssperre begann das Hungern

Nicht nur der Wissensdurst ist da eine treibende Kraft: Die Kinder erhalten neben Unterricht täglich eine warme Mahlzeit aus Reis, Bohnen und Mais. Ausgerechnet diese stand aber am Anfang der Pandemie auf der Kippe. Im April 2020, erzählt Grudszus, begann in Kenia eine Ausgangssperre. „Es gab vor allem für die Bevölkerung auf dem Land keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es gab auch keine Lebensmittel. Es wurde gehungert.“ So hat es ihm sein Mitstreiter in Kenia, der Lehrer Philip Oketch Osingo, erzählt, der sich vor Ort um die jungen Menschen kümmert.

Auch die Kinder durften ihre Häuser nicht verlassen. Sie hätten sich während der Ausgangssperre „nachts heimlich in die Schule geschlichen, um sich Essen zu holen“. So habe es bis Mai vergangenen Jahres ausgesehen.

Lerneffekt durch die Landwirtschaft

Als Ende 2020 die Schulen wieder öffnen durften, mussten strenge Regeln eingehalten werden: ein Abstand von eineinhalb Metern zwischen den Schülern, und „alle mussten sich waschen können“. Das bedeutet, dass doppelt so viele Schulbänke benötigt wurden wie bisher. Finanziert wurden sie aus Spenden, gefertigt von Handwerkern vor Ort. Auch die notwendigen und bereits geplanten Wasseranschlüsse und sanitären Anlagen konnten eingerichtet werden.

Neben Lernmaterialien wurden Schuhe und Schuluniformen angeschafft. Und es wurde für 900 Euro Saatgut gekauft, denn Philip Oketch Osingo hat inzwischen mehrere Felder gepachtet, auf denen die jungen Leute Bohnen und Mais anbauen, sagt Grudszus. Die Ernte dient in erster Linie der Selbstversorgung, der Überschuss wird auf dem Markt verkauft. Das entlastet die Spendenkasse, es macht die Einrichtung finanziell unabhängiger, und „es ist eine Beschäftigungstherapie für die jungen Leute, denn alles wird von Hand gemacht“. Durch die Landwirtschaft und Vermarktung lernen die Kinder und Jugendlichen zudem, dass sie selbst Geschäftsideen entwickeln müssen, um aus eigener Kraft etwas zu erreichen. Das ist Grudszus, der in Haßloch selbst Lehrer war, sehr wichtig.

Nach und nach zu einem festen Schulgebäude

Eigenleistungen sind auch am Bau gefragt, der nach und nach von einem provisorischen Gebäude aus Holz und Wellblech zu einem festen Schulgebäude wird. Dafür flog im November vergangenen Jahres, mitten in der Regenzeit, der Mannheimer Pastor Adekunle Olusanyo nach Kenia. Er legte nicht nur den Grundstein für den Schulbau, sondern packte mit vielen Helfern auch selbst mit an: Da kam ihm seine frühere Ausbildung zum Betonbauer zugute. Gebaut wurde bis zur Weihnachtszeit. „Da war das Geld alle“, sagt Grudszus. Rund 13.000 Euro waren bis dahin in das Projekt geflossen. Dafür sind unter anderem inzwischen die stufig am Hang gelegenen Grundplatten aus Beton entstanden, auch die Säulen stehen, die das Dach tragen sollen. Doch dazu ist wieder Geld nötig, um vor Ort Materialien und Handwerker bezahlen zu können.

Wenn im September/Oktober der Rohbau eingeweiht werden soll, möchte Walter Grudszus nach Kenia fliegen – immer vorausgesetzt, dass die Corona-Situation es erlaubt. Einen Namen hat die Schule schon: Die Schüler haben sie „New Hope School“ getauft.

Für sie kann eine Hoffnung in Erfüllung gehen. Als Walter Grudszus 2019 in Schifferstadt bei einer Veranstaltung mit dem Hope Theatre Nairobi über „Menschenrechte und andere Kleinigkeiten“ den Lehrer Philip Oketch Osingo kennen lernte, hatten die rund 100 Waisen und von ihren Eltern verlassenen Kinder, die dieser betreute, kein regelmäßiges Essen, kein Schulgebäude, keine Sitzgelegenheit, keine Bücher, ja nicht einmal Schreibmaterial. Durch den Einsatz von Walter Grudszus und von Adekunle Olusanyo, dem Pastor der überwiegend afrikanischen christlichen Gemeinschaft „International Christian Ministry“ in Mannheim, ist bereits sehr viel erreicht worden.

Kontakt

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich an Walter Grudszus wenden. Spenden über 50 Euro werden quittiert. Seine Telefonnummer: 06324/ 966856.