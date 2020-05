„Mein Wunsch wäre, dass Gerolsheim das blühende Tor zum Leiningerland wird.“ Mit diesem Satz hat der Vorsitzende der örtlichen Bauern- und Winzerschaft, Gerald Binder, Anfang des Jahres um Paten für eine große Blumenwiese geworben. Was ist daraus geworden?

Momentan kämpft Gerald Binder so wie wohl alle Bauern gegen die Trockenheit seiner Böden. Dass es seit Langem nicht ausreichend geregnet hat, gereicht auch einem landwirtschaftlich-ökologischen Projekt zum Nachteil, das gerade jetzt so richtig an den Start gehen soll: eine mehrjährige Blühfläche als Lebensraum, Nahrungsquelle und Rückzugsgebiet für Insekten, Vögel und Niederwild wie Feldhase, Fasan und Rebhuhn.

„Nachdem wir vergebens auf Regen gewartet haben, haben wir jetzt den Boden vorbereitet und die Aussaat vorgenommen“, berichtet Gerald Binder. Er und andere Gerolsheimer Bauern und Winzer haben eine Saatmischung aus blühenden Kultur- und Wildpflanzen verwendet, wie sie in der Region natürlicherweise vorkommen sollten. Leider habe die Trockenheit den Boden dermaßen ausgedörrt, dass er zweimal habe bewässert werden müssen, um dem Samen eine Starthilfe zu geben.

Bürger können Paten werden

Die sechs Erzeugerbetriebe, die bei dem Projekt mitmachen, haben von der Ortsgemeinde Gerolsheim ein fast zwei Hektar großes Grundstück westlich der Dirmsteiner Straße gepachtet und über den örtlichen Bauern- und Winzerverein die Kosten vorfinanziert. „Sie übernehmen auch die Pflege und das finanzielle Risiko des Projekts“, sagt Binder, der neben Kartoffeln und Zuckerrüben auch Getreide, Zwiebeln und Wein anbaut und seit fünf Jahren Erfahrung mit der Anlage von Blühflächen in Kooperation mit Partnern aus dem Einzel- und dem Agrarproduktehandel hat.

Der Ortsverband, dem er und Lars Wahl vorstehen, hat im vergangenen Jahr eine Wiese angelegt und in diesem darauf Bäume gepflanzt. „Aber wir haben das alles bisher nicht so publik gemacht“, sagt der Gerolsheimer Landwirt. Das soll sich mit der neuen großen Blumenwiese an der Straße nach Dirmstein ändern, indem Bürger eingebunden werden. Wer das Projekt zugunsten der Artenvielfalt unterstützen möchte, kann eine fünfjährige Patenschaft über 20 Quadratmeter Blühfläche übernehmen. Das kostet 20 Euro im Jahr. Sollte unterm Strich mehr Geld fließen, als das Projekt koste, so Binder, werde der Überschuss in weitere Naturschutzmaßnahmen in der Gerolsheimer Gemarkung investiert.

Ende Mai werden die ersten Blumen blühen

Rund 25 Patenschaften seien bereits vergeben worden, berichtet der Landwirt. „Besonders haben wir uns über die großzügige finanzielle Unterstützung des Kindergarten-Fördervereins gefreut.“ Auch die Feuerwehr, die Landfrauen und die Firma Maurer Parat zählten zu den Unterstützern. Binder betont, dass die Patenschaften nicht auf die rund 1800 Gerolsheimer beschränkt würden, auch wenn man sich davon eine gewisse Stärkung der Dorfgemeinschaft verspreche.

Bewohner anderer Orte könnten ebenfalls mitmachen: „Niemand wird ausgeschlossen.“ Geld abgebucht werde allerdings erst für Juni, wenn die ersten Frühblüher zu sehen seien. In der Blumen- und Wildkräutermischung stecken unter anderem Malve, wilder Koriander und Borretsch, Schwarzkümmel, Klatschmohn, Kornblumen, Klee und Sonnenblumen.

Neben dem Wassermangel betrübt die Initiatoren noch etwas anderes: Auf dem Grundstück wurden die beiden nicht gerade billigen Schilder, mit denen die Bauern für das Projekt werben, mutwillig zerstört. „Ob das Coronavirus bei manchen Leuten auch das Hirn angreift?“, fragt sich Binder.

Apropos Coronavirus: Das Vorhaben, Schul- und Kindergartenkinder vor Ort mit der Tier- und Pflanzenwelt vertraut zu machen, muss jetzt natürlich verschoben werden. Binder: „Wir hoffen, dass sich die Situation nach den Sommerferien etwas entspannt hat und das eine oder andere nachgeholt werden kann.“ Das Projekt sei ja zum Glück auf mehrere Jahre angelegt und ausbaufähig.

Kontakt

Wer sich für eine Wiesenpartnerschaft interessiert, kann Gerald Binder unter Telefon 0174 3073301 oder Lars Wahl unter 0172 6592476 kontaktieren. Die E-Mail-Adressen lauten gerald_binder@t-online.de und larswahl@t-online.de.