Das seit 2019 geplante Projekt „Ein Tag Urlaub in Elmstein“ soll realisiert werden. Ziel ist es, dass Menschen mit Einschränkungen einen Teils der Freizeitangebote in Elmstein nutzen können.

Entwickelt wurde „Ein Tag Urlaub in Elmstein“ von Pia Neumann, Tourismusfachkraft der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht. Vorgesehen ist, dass der Bahnsteig, an dem das Kuckucksbähnel an- und abfährt, sowie die Freizeitanlage in unmittelbarer Nähe des Bahnsteigs barrierefrei nutzbar sind. So soll der Zugang vom Bahnsteig zum Parkplatz umgestaltet und vom Parkplatz zum Eingang der Minigolf-Anlage eine Rampe gebaut werden. Auch der Zugang zur Pit-Pat-Anlage soll barrierefrei werden. Weitere Arbeiten sind an dem Weg, der zur Speyerbachbrücke führt, und an der Uferstegfläche geplant.

Diese Arbeiten übernimmt die Baufirma Müller (Enkenbach-Alsenborn) zum Preis von 60.000 Euro. Danach sollen barrierefreien Sitzgruppen und Informationstafeln folgen. Insgesamt sind Kosten von 90.000 Euro kalkuliert. Davon fördert die Europäische Union 85 Prozent (Programm Leader plus), 6000 Euro zahlt die Gemeinde Elmstein, den Rest übernimmt die Verbandsgemeinde.