Wie Phönix aus der Asche wird in Kindenheim der Probsthof wieder auferstehen. Zwar ist das Anwesen nicht ganz so alt wie der antike Vogel, aber seine Geschichte reicht dennoch weit zurück und seine Entwicklung ist beeindruckend.

Der erste Zehnthof am Standort des Probsthofes ist nach Überzeugung von Historikern im frühen Mittelalter errichtet worden. Den Bürgern sei gar nicht bewusst, was für Schätze hinter den großen Toren entlang der Hauptstraße schlummern, meint Siegfried Schmidt. Er ist Eigentümer des Wehrhofs in der Kindenheimer Ortsdurchfahrt, in dessen mächtige Mauern Schießscharten eingelassen sind und der „insgesamt siebenmal zerstört wurde“. Dem Elektroingenieur im Ruhestand ist es gelungen, den 1811 durch stückweisen Verkauf auseinandergerissenen Gebäudekomplex wieder zusammenzuführen. Und er ist dabei, ihm zu neuem Glanz zu verhelfen.

Aktuell schafft Schmidt Wohnraum in einem Energieeffizienzhaus. Vor genau fünf Jahrzehnten hatte er die eine Hälfte in der Hauptstraße 87 gekauft. „Es war praktisch eine Ruine“, erzählt der Senior, der damals 80.000 Mark dafür ausgab. Dann hat er das 220 Quadratmeter große Vorderhaus aufwendig restauriert. Peu à peu wurde das Anwesen mit Hilfe des Mannheimer Architektenehepaars Wolfgang und Annette Barthel ausgebaut, 1993 dann auch die Scheune und der Anbau. Insgesamt entstanden so drei Luxuswohnungen, ein Appartement und eine Kemenate für Veranstaltungen. 1,3 Millionen Mark (663.000 Euro) wurden investiert.

Projekt doppelt so teuer

Den zweiten Teil des denkmalgeschützten Probsthofs in der Hauptstraße 89 erwarb Schmidt 2015. Mit dessen Nutzbarmachung kommt er nicht so preiswert davon. Kalkuliert hatte er sein Vorhaben, für das gerade Richtfest war, mit 1,1 Millionen Euro. „Jetzt bin ich beim Doppelten“, erzählt der 82-Jährige. Allerdings gab es einen Zuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) von insgesamt rund 500.000 Euro.

Geplant sind sieben unterschiedlich große Wohneinheiten – jeweils mit Terrasse oder Balkon. „Alle werden ihren ganz eigenen Charakter haben“, sagt Frank Wolf vom Büro P4 Architekten aus Frankenthal. Zum Beispiel das Appartement im ehemaligen Pferdestall mit Kreuzgewölbe und gemauertem Trog.

Eine besondere handwerkliche Leistung hebt Wolf in der Scheune hervor: Hier wurde das historische Gemäuer in Holzständerbauweise ausgekleidet und die neue Konstruktion trägt jetzt auch das neue Dach. Das alte habe Verwerfungen von bis zu 60 Zentimetern gehabt, berichtet der Architekt von massiven Wellen in der Oberfläche. Die alten Dachbalken jedoch mussten bleiben. „Den bisherigen Dachstuhl habe ich mit minus 80 Grad kaltem Kohlendioxid abblasen lassen“, weist Schmidt auf das Sichtgebälk in den oberen Wohnungen, das keine Funktion mehr hat. 16 Dachflächenfenster wurden eingebaut.

Viel Licht durch Glasfronten

Viel Licht wird in das Gebäude vor allem aber durch große Glasfronten im Treppenhaus und einen gläsernen Fahrstuhl kommen, der das Ganze barrierefrei macht, wie Wolf berichtet. Die Fußbodenheizung unter rustikalem Sandstein oder Parkett wird über eine rein elektrische Luft-Wärmepumpe betrieben – gespeist von Sonnenenergie über Photovoltaik-Module, wie schon beim zuerst sanierten östlichen Teil des Probsthofs. Wo es möglich ist, wird mit einer 16 Zentimeter starken Schicht aus Steinwolle gedämmt. In einer 77-Quadratmeter-Wohnung mit Tonnengewölbe hätte dieser Wandaufbau zu viel Platz gekostet. „Hier nehmen wir deshalb Silikat“, erzählt Schmidt.

„Wir realisieren ein KfW-70-Effizienzhaus“, erläutert Wolf. Dieses verbrauche 30 Prozent weniger Primärenergie als Referenzgebäude nach den Neubauanforderungen. Das gesamte Projekt sei sehr nachhaltig: „In einem Land, in dem der tägliche Flächenverbrauch für Gebäude und Verkehrswege 54 Hektar beträgt, schaffen wir ganz ohne neue Versiegelung insgesamt 600 Quadratmeter Wohnfläche.“ Während anderswo abgerissen werde, verwende man hier jeden Balken und jeden Bruchstein wieder. „Der Probsthof ist beispielgebend dafür, wie historische Bausubstanz zukunftssicher in die nächste Epoche überführt werden kann“, sagt Wolf.

Ersten Bauantrag 2018 eingereicht

So richtig Fahrt aufgenommen habe die Sanierung und Umgestaltung des Anwesens erst Ende 2021, blickt Schmidt auf verschiedene Verzögerungen. Unter anderem habe er den Architekten wechseln müssen. Den ersten Bauantrag hatte er im April 2018 eingereicht – damals noch für neun Wohnungen. Dafür waren zunächst nicht ausreichend Pkw-Stellflächen nachgewiesen worden. Nachdem der Investor sein Projekt abgespeckt hatte auf sieben Wohneinheiten, gab es immer noch ein Parkplatzproblem. Inzwischen habe es gelöst werden können: „Ich habe neun Stellflächen im Hof vorgesehen und weitere vier hinter dem Anwesen im Garten.“ Diese sind von einem schmalen Sträßchen zwischen dem Weingut Neiss und dem Haus in der Hauptstraße 89 zugänglich.

Schmidt und seine Ehefrau Andrea Behrens-Schmidt hoffen, dass die Mietwohnungen im Sommer bezugsfertig sind. Die Gestaltung der Außenanlagen wird allerdings länger dauern. Zum Anwesen gehören rund 3500 Quadratmeter nach Süden ausgerichteter Garten mit Pool, 15 Meter tiefem Brunnen, alter Grotte und Pavillon. Der Bauherr schwärmt: „Das Gelände reicht hinunter bis zum Kinderbach. Bei schönem Wetter hat man freie Sicht bis nach Heidelberg.“