Am Weinprobierstand in Friedelsheim herrscht wieder Leben. Am Samstag und Sonntag hatte das „Ständel“ erstmals wieder geöffnet und die rund 20 Besucher genossen das sichtlich.

Zwei Jahre lang hatten die Liebhaber des „Ständel“ auf ihre nicht ausdrücklich verabredeten, ungezwungenen Treffen bei einem Glas Wein verzichten müssen. Das ist nun vorbei, 13 Sommerwochenenden lang wird wieder ausgeschenkt, am Wochenende war Werner Krebs mit seine Familie im Einsatz. Es war nicht so viel los wie vor Corona, aber es sei ja auch gerade erst Burgweiherfest gewesen, meinte Krebs.

Aus Rödersheim waren Ständel-Liebhaber Karl Zimmermann und seine Frau mit ihren Rädern gekommen. Mit Freundschaft, Unterhaltung und guter Wein erklärte Zimmermann, warum er und seine Frau zu den regelmäßigen Besuchern gehören. Nach einem Ausflug sei es „ein schöner Abschluss“, ergänzte er.

Dass der Ortsverschönerungsverein Weine aller Friedelsheimer Winzer präsentiere, hob Rembert Baumann hervor. Vorstand und Beirat des Vereines verkosteten die eingereichten Weine und suchten sie für den Ausschank aus. Das „Ständel“ fungiere als soziales Bindeglied im Dorf, weil man immer jemanden für einen Plausch treffe, so der Friedelsheimer. Er bestätigte, dass der Betrieb erst noch richtig in Gang kommen muss.