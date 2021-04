Ob Gemeinderatssitzungen künftig per Livestream im Internet übertragen werden, soll mit einer Probesendung getestet werden. Ziel ist es, mehr Transparenz bei Diskussionen und Beschlüssen zu schaffen. Für den Testlauf mussten rechtliche Hürden überwunden werden.

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (HFW) hat sich in der jüngsten Sitzung mit der Direktübertragung von Gemeinderatssitzungen befasst. Ausgangspunkt war ein Antrag der AfD-Fraktion vom Juli 2019, die Gemeindeverwaltung solle beauftragt werden, die rechtlichen, finanziellen und technischen Voraussetzungen zur Übertragung des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzungen per Livestream im Internet zu prüfen. Als Begründung heißt es im AfD-Antrag, „eine Live-Übertragung erhöht die Transparenz demokratischer Entscheidungsfindung im Rat und ermöglicht den Bürgern, unmittelbar auf Beiträge im Rat zu reagieren, zum Beispiel in den sozialen Medien.

Bereits zweimal hatte der Gemeinderat die Angelegenheit in den HFW verwiesen, um das Thema dort zu beraten. Zweimal war die Angelegenheit vertagt worden. Im August hatten Vertreter der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) in der Gemeinderatssitzung über die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Livestream-Übertragung von Gemeinderatssitzungen referiert. Anfang Februar 2020 wurde das Thema zwischen den Vertretern des Offenen Kanals Weinstraße (Markus Merkler sowie Daniel Lindenschmitt) und der Gemeindeverwaltung (Büroleiter Johannes Specht und Marcel Roßmann, Öffentlichkeitsarbeit) besprochen. Ergebnis war, dass der OK Weinstraße eine entsprechende Übertragung realisieren kann, außerdem wurden Bedingungen und technische Voraussetzungen geklärt.

Die Zulässigkeit von Bild- und Tonaufnahmen sowie -übertragungen soll in der Hauptsatzung von Städten und Gemeinden geregelt werden. Möglichkeiten hierzu sollen mit dem Gesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene und der Änderung der Gemeindeordnung geschaffen werden, Das geht aus einem Informationsschreiben des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz hervor.

Daniel Mischon (CDU) betonte, dass eine bürgernahe Ratsarbeit wünschenswert sei und stellte den Antrag auf eine Probesendung bei der nächsten Gemeinderatssitzung, die anschließend bewertet werden soll. Geklärt werden müssten Haftungs- und Regressansprüche der Gemeinderatsmitglieder.

Ralf Trösch (SPD) verwies darauf, dass für eine Probesendung entweder die Hauptsatzung geändert werden müsse oder alle Ratsmitglieder der Übertragung zustimmen müssten: Das seien die rechtlichen Grundlagen. Der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU) erklärte, dass auch die Änderung der Hauptsatzung für einen Probebetrieb möglich sei. Wenn dies geschehen sei, könne eine Person nur Aufnahmen von sich selbst verhindern, nicht generell eine Übertragung.

Hans Grohe (CDU) regte an, beim geplanten Umbau des Ratssaals die notwendige Technik zu berücksichtigen, denn mit Kameraleuten sei eine Direktübertragung sehr aufwendig und nicht störungsfrei. „Wir gehen der Sache wohlwollend entgegen mit einem Probebetrieb.“ Ein Antrag von Franz-Josef Dietzen (AfD), die Hauptsatzung zu ändern, wurde mehrheitlich abgelehnt. Pia Werner (Grüne) gab eine persönliche Erklärung ab: Sie könne dazu keine Entscheidung treffen, weil die Tischvorlage kurzfristig unterbreitet worden sei.

Bei einer Nein-Stimme (FDP) wurde dem Antrag von Mischon, einen Probebetrieb unter den genannten Bedingungen durchzuführen, zugestimmt. Der Offene Kanal Weinstraße wird die öffentliche Sitzung übertragen. Der Ratssaal kann wegen der Corona-Situation derzeit nicht dafür genutzt werden.