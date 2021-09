Etwas scheu ist sie schon, die im Laub versteckte Waldohreule. Aber aufmerksame Blicke durchs Blattwerk riskiert sie bei unserem Fototermin trotzdem von oben. Im Obstbaum eines Friedelsheimer Gartens sitzt das Tier – und das schon seit Wochen. Natürlich nur tagsüber, denn bei Dämmerung machen sich Waldohreulen auf die Jagd. Vor allem gehören Mäuse zu ihrer Beute. Für den nötigen scharfen Gehörsinn sorgt der sogenannte Gesichtsschleier: So heißen die steifen Federchen, die kranzförmig um Augen und Schnabel wachsen. Wie Schalltrichter fangen sie feinste Geräusche auf und leiten sie zu den Ohren, die unsichtbar unter Federn verdeckt liegen. Die auffallenden „Federohren“, von denen die Waldohreule ihren Namen hat, sind verlängerte Kopffedern und haben nichts mit dem Gehör zu tun. Ihre Gegenwart verrät die Eule den Gartenbesitzern durch Kot und Gewölle am Boden. Ab und an tauchen diese Spuren auch in einem der benachbarten Gärten auf. Abwechslung stärkt ja bekanntlich den Appetit.