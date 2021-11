Nach kurzer schwerer Krankheit ist Presbyter Klaus Henrich im Alter von 64 Jahren verstorben.

Fast 20 Jahre lang gehörte Klaus Henrich dem Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde Haßloch an. Er hat in vielen kirchlichen Ausschüssen mitgearbeitet. Mit dem Vorsitz im Bauausschuss hatte er die Möglichkeit, an maßgeblichen Entscheidungen der Kirchengemeinde mitzuarbeiten. Nach zweijähriger Ausbildung zum Lektor konnte Henrich selbst Gottesdienste halten, die besonders im Theodor-Friedrich-Haus bei den Heimbewohnern und deren Angehörigen sehr beliebt waren.

Besonders die Ökumene war Henrich wichtig: Das gute Miteinander mit den Katholiken hat er gefördert und mit Herzblut gelebt. Dank seines handwerklichen Geschicks und seiner technischen Begabung hat Henrich in der Kirchengemeinde zahlreiche ehrenamtliche Aufgaben übernommen. Seine bescheidene, kompromissbereite und ausgleichende Persönlichkeit wurde im Presbyterium sehr geschätzt. Klaus Henrich hinterlässt eine große Lücke im Presbyterium und in der Kirchengemeinde.

Die Beisetzung nach einem Trauergottesdienst in der Christuskirche fand im engsten Familienkreis auf dem Alten Friedhof statt. „Wir sind traurig und trauern mit der Familie. Aber wir sind auch dankbar für die vielen Spuren, die Klaus Henrich in unserer Kirchengemeinde hinterlassen hat“, resümierte die Vorsitzende des Presbyteriums, Ellen Löwer.