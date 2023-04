Die Mandelblüte ist in vielen pfälzischen Orten eine Attraktion, doch nun weitgehend vorbei. Ein Nachfolger könnten die weißen und rosa Blüten der Apfelbäume sein. Die gibt’s rund um Laumersheim in großer Zahl. Deshalb findet dort am Wochenende erstmals eine Freiluftveranstaltung zu dem Thema statt. Friedrich Zelt und Markus Puder informieren.

Mit der Idee zu einer Apfelblütenwanderung ging der Laumersheimer Friedrich Zelt nach eigener Aussage schon seit Jahren schwanger und suchte Mitstreiter. „Andere veranstalten Wanderungen durch kahle Weinberge“, scherzt Zelt. Zwischen Laumersheim, Obersülzen und Großkarlbach gebe es große Apfelplantagen, die, wenn sie blühen, toll aussähen.

„In diesem Jahr hat es gepasst“, sagt Markus Puder vom gleichnamigen Obsthof in Laumersheim, der genau wie die örtlichen Sozialdemokraten und die Gemeinde die Premiere unterstützt. „Ein Probelauf“, wie Puder betont. Deshalb habe man sie bisher nicht allzu publik gemacht. Aber vielleicht entwickle sich ja etwas daraus. Puder hofft noch auf wärmere Tage bis zum Wochenende, damit die Blüte in voller Pracht zu sehen ist.

Los geht es mit der Veranstaltung „Laumersheimer Apfelblüte“ am Samstag und Sonntag, 15./16. April, jeweils ab 11 Uhr. Die Wege sind ausgeschildert. Mögliche Einstiege sind an den beiden Friedhöfen der Gemeinde, die an der Friedhof- und der Obersülzer Straße zu finden sind. Die von dort abzweigenden Wege führen zu einem Verpflegungsplatz mit Sitzgelegenheiten mitten in den Obstplantagen. Dort bewirtet die SPD. In nicht festgelegten Abständen startet Hermann Kurpjuweit von hieraus geführte Wanderungen, bei denen er allerlei zu Äpfeln und deren Herkunft erzählen will. „Immer, wenn sich genug Interessierte und der Wanderführer gefunden haben, soll es losgehen“ sagt Zelt. Kurpjuweit ist ehrenamtlicher Naturtrainer. Imker Frank Eckert aus Dirmstein informiert am Verpflegungsplatz über Bienen.

Alles stecke noch in den Kinderschuhen. Aus der Resonanz wolle man lernen für kommende Apfelblütenwanderungen. „Wenn die Blüte am Wochenende noch stockt, vielleicht schon am Wochenende drauf“, sagt Markus Puder. Genug Erfahrung und Spontanität bringe man ja aus der Zeit des Apfelpflückens in den Plantagen des Obsthofs mit ein. Die Natur sei eben nicht immer berechenbar.