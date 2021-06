„Raus aus dem Haus, rein in die Natur!“ Bei dem diesjährigen Wettbewerb der Naturschutzjugend zum Thema Weißstorch haben auch die „Gänseblümchen“ mit ihrer Gruppenleiterin Edith Hengge-Dörr der Deidesheimer Kindertagesstätte St. Hildegard mitgemacht. Von der Nabu-Gruppe Mittelhaardt sind sie dafür mit einem Preis ausgezeichnet worden. Auslöser für die Beschäftigung mit dem Storch war für die 25 jungen Forscherinnen und Forscher unter anderem ein Artikel in der RHEINPFALZ über die Störche, die in Ruppertsberg ein Nest bezogen haben. Für die Kinder bot sich damit eine ideale Gelegenheit, das Brutpaar vom Teehaus aus immer wieder ganz aus der Nähe zu beobachten. Sie schauten ihm auch bei der Futtersuche zu und erweiterten ihr Wissen durch intensive Beschäftigung mit allem, was die Störche auf den umliegenden Wiesen an Nahrung finden. So lernten sie zusätzlich viel über Insekten, Reptilien und Mäuse und nahmen zudem die Wiesenpflanzen unter die Lupe. Und nach dem Schlüpfen der Jungen war und ist die Begeisterung groß, den Eltern beim Füttern der Jungstörche zuzusehen. Die Kindertagesstätte hat sich, so wie sie auch zertifiziert ist, einmal mehr als „Haus der kleinen Forscher“ bewiesen.