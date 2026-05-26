Die Änderungsschneiderei Mira Style in Meckenheim wird ab sofort durch eine Postfiliale ergänzt, die etliche Dienstleistungen anbietet.

Seit Mai befindet sich in der Änderungsschneiderei Mira Style in Meckenheim eine Postfiliale. Das Geschäft selbst besteht bereits seit August vergangenen Jahres und bietet die Änderungen und Reparaturen jeglicher Art von Kleidungsstücken an. Nun erweitert es sein Angebot um verschiedene Postdienstleistungen. Kunden können nach Angaben der Post dort unter anderem Briefe und Pakete versenden und abholen sowie Briefmarken kaufen. Außerdem werden nationale und internationale Expresssendungen angenommen. Auch zusätzliche Dienstleistungen wie der Druck von Zoll-Labels, der Kauf von Geschenkkarten und prepaid SIM Karten gehören zum Angebot.

Die Postdienstleistungen werden montags, dienstags, donnerstags und freitags von zehn bis 17.30 Uhr, mittwochs und samstags von zehn bis 13 Uhr angeboten.