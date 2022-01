Die plötzliche Verkürzung von Öffnungszeiten ärgert viele Kunden der Post. Zuletzt war die Filiale in der Mannheimer Straße in der vergangenen Woche nachmittags kurzfristig geschlossen worden. Samstags öffnete sie erst gar nicht. Doch was steckt dahinter?

„Grund waren kurzfristige Personalengpässe, die wir nicht ausgleichen konnten“, erklärt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. „Personalausfälle können oft aufgefangen werden – beispielsweise durch ,Springer’ oder durch den Einsatz von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Filialen“, ergänzt er. Dies gelinge zurzeit aber nicht immer.

Grund sei die Pandemie: Das Unternehmen müsse Kontaktbeschränkungen zwischen den Filial-Teams beachten. Zudem müsse aus Sicherheitsgründen in bestimmten Bereichen jederzeit das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet sein, etwa an der Kasse. „Daher kann es in Einzelfällen auch zu längeren Wartezeiten für die Kunden oder einer temporären Schließung der Filiale kommen“, so der Sprecher.

„Wenn nichts dazwischen kommt...“

Über Aushänge würden Kunden möglichst frühzeitig auf Änderungen aufmerksam gemacht. Auch im Internet unter www.postbank.de/filialen würde tagesaktuell informiert. In Dürkheim gelten seit Anfang der Woche wieder die üblichen Öffnungszeiten. Das werde auch so bleiben – „wenn nichts dazwischen kommt“, versichert der Sprecher.