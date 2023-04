Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Tierisch engagiert“ ist noch bis zum 27. März die Filiale des Raiffeisen-Markts in der Haßlocher Schillerstraße. Sie hilft mit einer ausgefallenen Spendenaktion der Ponyfarm und dem Vogelpark, denn in Zeiten, in denen der Besuch und viele Aktivitäten immer noch eingeschränkt sind, sind auch Tiere vermehrt auf Spenden angewiesen.

Thomas Schwarz, Filialleiter des Haßlocher Raiffeisen-Markts, hat im Eingangsbereich für die Spendenaktion Platz geschaffen und die Dinge, die im Vogelpark und auf der Ponyfarm