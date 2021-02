Die SPD-Fraktion im Haßlocher Gemeinderat wird in der kommenden Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses eine „Hilfe für den Verein Ponyfarm Haßloch“ beantragen. Die Gemeinde soll 5000 Euro „für Futter und Betriebsmittel“ zur Verfügung stellen. „In den sozialen Netzwerken berichtet die Ponyfarm von einem drohenden Ende für die Farm“, teilt die SPD-Fraktion mit. Sie seit „seit 1964 eine Institution in Haßloch“. Seit 1980 gebe es den Verein. Da die Gemeinde laut SPD die Mittel aus dem Anfang Mai 2020 ins Leben gerufenen Nothilfefond, in dem 10.000 Euro eingestellt seien, nicht abgerufen habe, „stünden genügend Haushaltsmittel für diesen Antrag zur Verfügung“. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Trösch spricht sich gegen eine Darlehensgewährung aus, „da die aktuellen Futterkosten wohl nicht so schnell wieder nachgewirtschaftet werden können“. Die Hilfe sollte daher als Zuschuss gewährt werden.