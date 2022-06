Zu jung für einen E-Roller: Auf dem Rathausplatz in Haßloch waren laut Polizeibericht zwei 13-Jährige mit E-Scootern unterwegs, als sie von Beamten kontrolliert wurden. Weil sie das erforderliche Mindestalter für das Fahren eines E-Scooters noch nicht erreicht hatten, nahmen die Polizisten den Jugendlichen die beiden Roller ab und übergaben diese den Eltern. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Mindestalter 14 Jahre beträgt, um mit einem E-Scooter am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.