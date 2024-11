Zu einem tierischen Einsatz sind Beamte der Polizeiinspektion Haßloch am Dienstagabend gegen 19 Uhr in den Lachener Weg gerufen worden. Eine Autofahrerin informierte die Polizei, dass sie fast eine Kollision mit einer Wildente hatte, die auf die Fahrbahn gelaufen sei. „Vor Ort stand die sichtlich irritierte Ente wie angewurzelt am Rand des Gehwegs und fixierte die Polizisten mit großen, verdutzten Augen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ente sei unverletzt, jedoch offenbar in einer Art Schockstarre gefangen gewesen. Noch bevor die alarmierte Tierrettung eintraf, „erwachte“ das Federvieh allerdings und flog einfach davon.