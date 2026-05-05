Einen 43-jährigen E-Scooter-Fahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand, hat eine Polizeistreife am Montagabend in der Pfarrgasse in Haßloch aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei berichtet, befand sich der Mann gegen 22 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Bekannten, als er von den Beamten kontrolliert wurde. Dabei zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizisten und reagierte positiv auf Amphetamin. Dem 43-Jährigen wurde daraufhin auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Weil der Haßlocher bereits 2024 bei einer Verkehrskontrolle mit einem positiven Drogentest aufgefallen war, muss er nun ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro bezahlen. Auf ihn kommt außerdem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die zuständige Führerscheinstelle wird ebenfalls über den Vorfall informiert.