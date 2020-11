Die Haßlocher Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, die in jüngster Zeit in ihrem Einzugsbereich immer häufiger registriert wird. Angebliche Mitarbeiter von Microsoft melden sich telefonisch und geben vor, dass der Computer angegriffen worden sei. Man wolle helfen, den Rechner von der Schadsoftware zu befreien und benötige daher Zugriff auf den Computer. Tatsächlich aber spähen die Kriminellen Daten aus. Dadurch haben sie schon oft finanziellen Schaden angerichtet. Auch werden teure Abos angeboten, die zukünftig vor Cyberangriffen schützen sollen. Nach Angaben der Polizei gibt es zwar immer noch Betrüger, die vorgeben, Amtspersonen zu sein, ebenso versuchen sie es mit falschen Gewinnversprechen oder dem Enkeltrick. Aber immer häufiger würden sie von den Angerufenen durchschaut. Als angebliche Microsoft-Mitarbeiter aufzutreten, sei eine relativ neue Masche. Nicht nur Senioren, sondern auch Personen mittleren Alters haben in letzter Zeit solche Anrufe bekommen. Die Polizei empfiehlt, bei allen Anrufen dieser Art die Polizei, 06324/9330, pihassloch@polizei.rlp.de, zu informieren.