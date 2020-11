Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, wurde laut Mitteilung der Polizei in der Straße „Auf der Höhe“ ein geparkter Seat von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer offensichtlich beim Vorbeifahren oder Rangieren, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher fuhr danach unerlaubt davon. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haßloch, Telefon 06324/9330, in Verbindung zu setzen.