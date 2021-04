Der Gemeinderat will von der Polizei einen Bericht über Schmierereien und Sachbeschädigungen in Haßloch, die politisch motiviert sind oder die einen sonstigen, für die Gemeinschaft schädlichen Hintergrund haben.

Einem entsprechenden Antrag von Daniel Mischon (CDU) stimmten in der jüngsten Sitzung alle Ratsmitglieder zu. Grünen-Fraktionssprecherin Pia Werner hatte zuvor kurzfristig einen Bericht über rechtsradikale und fremdenfeindliche Aktivitäten in den vergangenen zwölf Monaten beantragt. Sie habe das Gefühl, dass es immer mehr „nationalsozialistische Schmierereien“ an Stromkästen, „rassistische Graffiti“ auf öffentlichen Flächen und Aufkleber mit rechtsradikalem Inhalt an Laternenmasten gebe, so Werner. Sie wolle sich aber nicht nur auf ihr Gefühl verlassen. Wichtig sei „ein klares Bild“ auf der Grundlage von Fakten.

Mischon und Thomas Stephan (AfD) wiesen darauf hin, dass es auch Schmierereien anderer Gruppierungen, etwa von der sogenannten Antifa, gebe. Beide forderten einen Bericht der Polizei generell über extremistische Aktivitäten in Haßloch. Mischon empfahl, Schmierereien und Graffiti sofort zu entfernen. Denn dort, wo die Bemalung bleibe, gebe es bald Nachahmer.

Wie die RHEINPFALZ am 1. Juli berichtet hat, nimmt die Anzahl solcher Sachbeschädigungen an Verteilerkästen in Haßloch zu. Telekom und Vodafone entfernen nach eigenen Angaben Schmierereien zwar, wenn sie festgestellt werden, sehen sich aber zu regelmäßigen Kontrollen nicht in der Lage. Die Haßlocher Gemeindewerke entfernen Schmierereien mit rassistischem oder anzüglichem Inhalt laut ihrem Geschäftsführer Tobias Brandt sofort, wenn sie von Mitarbeitern auf Kästen der Werke entdeckt werden.