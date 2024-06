Einen Lkw-Fahrer, der unter Drogeneinfluss in Dirmstein unterwegs war, hat die Polizei am Donnerstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Einer Mitteilung zufolge war der 25-jährige Lkw-Fahrer mit seinem 7,5-Tonner zunächst einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße Am Sporacker unterzogen worden. Dabei haben die Beamten Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss bei dem Mann, der aus Frankenthal kommt, festgestellt. Mehrere Tests, unter anderem ein Urintest, der positiv auf Amphetamin reagierte, haben den Verdacht bestätigt. Dem 25-Jährige wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt.