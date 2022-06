Da staunten die Beamten nicht schlecht. Weil eine 42-Jährige in der Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Haßloch am Dienstagnachmittag beim Rückwärtsfahren gegen ein anderes Auto gestoßen war, verständigte laut Polizeibericht eine Zeugin die Polizei. Einen Schaden stellten die Beamten nicht fest, dass „die Fahrerin etwas getrunken hatte, war jedoch nicht zu übersehen“. Der Test wies zum Erstaunen der Polizisten einen Wert von 2,45 Promille Alkohol auf – „und das am helllichten Tag“. Die 42-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. „Ihren Führerschein ist sie erst mal los“, teilt die Polizei mit. Die Frau erwarte zudem ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.