Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei Bundes- und Landtagswahlen liegt in der Verbandsgemeinde Lambrecht die SPD vorne, in der Verbandsgemeinde Deidesheim die CDU. Das hat sich auch am Sonntag nicht geändert. In beiden Verbandsgemeinden hat SPD-Kandidatin Isabel Mackensen-Geis ein gutes Ergebnis eingefahren.

„Wenn man den Anspruch hat, eine Volkspartei zu sein, muss man über 30 Prozent kommen“, sagt Ralf Kretner, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Lambrecht. Deshalb sei das Ergebnis für die