Eine Pokémon-Tauschbörse, die das Jugend- und Kulturhaus Blaubär am 16. September veranstaltet hatte, war eigentlich als einmaliges Angebot geplant. Die Veranstaltung kam mit über 30 teilnehmenden Kindern aber so gut an, dass nun ein regelmäßiges Angebot daraus werden soll. Die Tauschbörse werde fortan 14-tägig immer freitags von 15 bis 17 Uhr stattfinden, teilt der Blaubär mit. Die nächste Treffen finden also am 30. September sowie am 14. Oktober im Blaubär (Rathausplatz 5) statt. Der Mehrzweckraum verwandelt sich dabei in eine „Pokémon-Höhle“, in der Pokémon-Karten getauscht, verglichen und gehandelt werden. Außerdem wird mit ihnen gespielt. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sieben Jahren. Der Eintritt ist frei.