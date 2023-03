Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die achten Klassen der Carl-Orff-Realschule plus war es ein aufregender Tag. Beim Planspiel im Dürkheimer Haus sollten sie sich am Donnerstag einem Bewerberinterview stellen.

Die Szenerie erinnerte an ein Speed-Dating-Event. Die Vertreter der Betriebe warteten im Saal und Foyer an Zweiertischen auf die Aspiranten. Die Jugendlichen hatten sich Wochen zuvor in der Schule vorbereitet,