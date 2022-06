Zwei Tage haben Schüler der achten Klassen der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch bei der Aktion „Ready-Steady-Go“ mitgemacht und Bewerbungsgespräche geübt.

Wie sieht eine erfolgversprechende Bewerbung aus? Was ist die richtige Antwort, wenn der Personalchef nach den persönlichen Stärken fragt? 160 Achtklässler der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch hatten zwei Tage lang die Möglichkeit, beim DGB-Planspiel „Ready-Steady-Go“ im Blaubär und im Rathaus diese Situation zu simulieren.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund richtet gemeinsam mit der Siebenpfeiffer Realschule plus die zweitägige Aktion aus. Silvia Fels, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Bad Dürkheim, hatte die Veranstaltung geplant. Ihr zur Seite stand Lothar Zwing, der seit Jahren diese Aktion betreut hat. Seit 2005 wird dieses Planspiel im Großdorf angeboten, während der Pandemie musste es pausieren. „Wir haben nach zwei Jahren endlich wieder die Möglichkeit“, erklärt Markus Schlegel, Schulleiter der Siebenpfeiffer Realschule plus in Haßloch. Er sei sehr dankbar, dass die Gemeinde das Planspiel großzügig unterstützt habe. So fanden die fiktiven Bewerbungsgespräche nicht nur wie üblich im Jugendzentrum Blaubär, sondern auch im gegenüberliegenden Rathaus statt. „Wir mussten schließlich in zwei Tagen 160 Schülern die Möglichkeit geben, ein Bewerbungsgespräch zu simulieren“, erklärt Schlegel.

Rund 40 Unternehmen aus Haßloch und der Region, darunter große Handelsketten und lokale Unternehmer, haben sich laut Schlegel an der Aktion beteiligt. Auch Vertreter der Industrie und Handelskammer der Pfalz waren eingebunden. Im rotierenden System erhielt jeder Schüler so die Möglichkeit, drei bis sechs Gespräche zu verschiedenen Themen zu führen. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) und Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) informierten sich vor Ort.