Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für die Bebauung der Freifläche in der Wallonenstraße gibt es einen Interessenten: das Büro Planwerk aus Gerolstein. Die Pläne sind im Bau- und Stadtkernsanierungsausschuss vorgestellt worden. Noch offen ist, ob das Büro, das schon 2014 Interesse an dem Gelände hatte, noch einmal einen Plan einreicht.

In der Wallonenstraße in Lambrecht wurden 2008 mehrere marode Häuser abgerissen. Die so entstandene, etwa 820 Quadratmeter große Baulücke wird seither als Parkplatz