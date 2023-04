Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Bebauung der Freifläche in der Wallonenstraße wird dem Lambrechter Stadtrat am Dienstag, 31. August, ein weiterer Entwurf vorgestellt, ein erster Plan ist Anfang Juli präsentiert worden. Unterdessen geht der geplante Abriss eines Hauses am Rande des Platzes nur schleppend voran.

Die mit dem Abriss beauftragte Firma sei bereits zweimal angeschrieben worden, sagte auf Anfrage Lambrechts Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller. „So haben wir uns das nicht