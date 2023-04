Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für zwei Bereiche von Freinsheim – das Gebiet Bachstraße und Am Guten Brunnen sowie das Gebiet Talweide und Herxheimer Straße – sollen die Ziele der weiteren Entwicklung festgelegt werden. Das empfahlen die Mitglieder des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses des Stadtrats in einer Sitzung am vergangenen Donnerstag.

Für das Gebiet, auf das sich der Bebauungsplan Südlicher Ortsteil bezieht, soll ein städtebaulicher Gesamtplan erstellt werden. Für dessen Erstellung soll die Verbandsgemeindeverwaltung