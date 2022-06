Wie hoch ist das Potenzial der eigenen Dachfläche für die Nutzung von Sonnenenergie? 50 Haßlocher Hauseigentümer, die das wissen wollen, können jetzt eine kostenlose Analyse bekommen. Die Gemeinde arbeitet dazu mit dem Startup-Unternehmen SolarHub zusammen. Das Angebot ergänzt die seit Mai laufende Photovoltaik-Kampagne.

Begrenzte Beratungskapazitäten, Lieferengpässe oder Unsicherheiten halten viele Eigentümer trotz der steigenden Energieverbräuche und -preise davon ab, auf Photovoltaik (PV) zu setzen. Um das Potenzial für Sonnenenergie auf den Dächern Haßlochs mehr zu nutzen, startet die Gemeinde ein Testprojekt in Kooperation mit der Firma SolarHub, um Hauseigentümer bei der Installation einer PV-Anlage zu unterstützen.

50 Hauseigentümer aus Haßloch können im Rahmen der Kooperation den von SolarHub entwickelten Online-PV-Konfigurator kostenfrei nutzen. Detaillierter als bei einem herkömmlichen Solarkataster erhalten die Hausbesitzer bei der Konfiguration ihres Hauses mit SolarHub ausführliche Informationen darüber, wie hoch das solar nutzbare Potenzial des Gebäudes ist.

PV-Konfigurator verschafft Überblick

Mithilfe des PV-Konfigurators können Hausbesitzer in vier Schritten ihr Haus analysieren und das individuelle Potenzial ihres Hauses prüfen lassen. Wichtige Merkmale wie bauliche Besonderheiten, örtliche Gegebenheiten oder der Eigenverbrauch werden dabei berücksichtigt, sodass sich Interessenten einen Überblick verschaffen können, ohne gleich ein Verkaufsgespräch eingehen zu müssen. Zudem können mithilfe des Programmes auch Angebote eingeholt und verglichen sowie Aufträge erteilt werden.

50 kostenfreie Beratungen stehen im Rahmen der Kooperation mit SolarHub zur Verfügung. Die Beratung umfasst neben der individuellen Potenzialanalyse mittels PV-Konfigurator auch ein Webinar, bei dem der Ablauf und die Möglichkeiten, die sich aus einer solchen Analyse ergeben, erläutert werden. Wer Interesse an dem kostenfreien Beratungsangebot hat, kann sich bis zum 1. Juli unter Angabe des Namens und der Anschrift mit dem Klimaschutzmanager der Gemeinde Tim Degenhartt, tim.degenhartt@hassloch.de, 06324 935-271, in Verbindung setzen.

Kampagne für Photovoltaik mit Solarteuren

„Die Kooperation mit SolarHub fügt sich wunderbar in unsere seit Anfang Mai laufende PV-Kampagne und ist ein weiterer Baustein, um für Energie aus Sonnenkraft zu werben“, so Umweltdezernent Carsten Borck. Ziel der auf drei Jahre angelegten Kampagne ist es, Privathaushalte davon zu überzeugen, zumindest zu prüfen, ob eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich attraktiv ist. Zu diesem Zweck geben Solarteure aus der Region einen Rabatt auf Photovoltaikanlagen, die innerhalb des dreijährigen Kampagnenzeitraums beauftragt werden. Hierzu muss nur der Flyer zur Kampagne als Rabatt-Coupon vorgelegt werden. Die Gemeindewerke Haßloch, das Solar-Info Zentrum Neustadt, die SO.LE Green Energy GmbH sowie die Firma Enerix safesun snd an der Kampagne beteiligt.

Der Begriff Solarteur setzt sich aus „Solar“ und „Installateur“ zusammen. Solarteure oder Fachkräfte für Solartechnik besprechen, planen und bauen Solaranlagen zur Wasseraufbereitung und Elektrizitätsgewinnung. Zu ihrem Berufsalltag gehört die Beratung von Kunden. Solarteure informieren Interessenten über technische Möglichkeiten sowie Fördermittel. Nach Angaben der Gemeindewerke vom April gibt es in Haßloch derzeit rund 700 Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern.

Noch Fragen?

https://www.solarhub24.de/