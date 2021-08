Marktleute bieten aus unterschiedlichen Bereichen jeden Samstag zwischen 7 und 13 Uhr ihre Produkte auf dem Haßlocher Wochenmarkt an. Dieses Angebot wird regelmäßig durch zusätzliche Aktionen, Angebote und Veranstaltungen ergänzt. Am Samstag, 4. September, kommen die Gemeindeschwester plus, Vera Götz, sowie Mitarbeiterinnen des Haßlocher Pflegestützpunktes mit einem Infostand zwischen 9 und 12 Uhr auf den Wochenmarkt. Sie wollen über Angebote informieren, mit interessierten Menschen das Gespräch suchen sowie bei Fragen Rede und Antwort stehen. Das gemeinsame Ziel: Menschen die Möglichkeit geben, solange wie möglich selbstbestimmt und eigenständig in den eigenen vier Wänden zu leben. Darüber hinaus stehen die veränderten Leistungen für Pflegebedürftige im Mittelpunkt der Informationen.