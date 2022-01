Die Ortsgemeinde hält weiter an dem Plan fest, auf einem Areal östlich der Von-Carlowitz-Realschule plus ein Pflegeheim, Pflegeappartements und Betreutes Wohnen entstehen zu lassen. Bürgermeister Joachim Schleweis (CDU) befürchtet aber, dass es nun länger dauern wird.

Die Gemeinde will sich für Fördergelder aus einem speziellen Programm des Landes Rheinland-Pfalz bewerben. Das hatte die Mehrheit des Gemeinderats in einer Sitzung im vergangenen Jahr so entschieden. „Ja, ich akzeptiere das, aber wir könnten schon viel weiter sein“, sagt Schleweis. Der Bürgermeister betont, dass die Grundstücksverhandlungen auf einem guten Weg seien.

Bis zur Entscheidung des Rats über die Teilnahme an einem Förderprogramm hatte sich ein externer Projektmanager für das Vorhaben interessiert. Das sei aber nun Geschichte. Der Weisenheimer Bürgermeister sieht mit dem Antrag auf Förderung nun eine längere Verzögerung auf die Gemeinde zukommen.

Das geplante moderne Seniorenheim soll einmal Platz für 70 bis 80 ältere Menschen bieten.