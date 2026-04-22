In Meckenheim findet am 3. Mai ein Pflanzen-, Kunst- und Handwerksmarkt mit 21 Ausstellern statt. Wegen Bauarbeiten wird am Feuerwehrgerätehaus gefeiert.

Am Sonntag, 3. Mai, lädt die Gemeinde Meckenheim von 11 bis 15 Uhr zum „Pflanzen-, Kunst- und Handwerksmarkt“ ein, an dem diesmal 21 Aussteller aus dem Ort und der Region mitwirken. Offeriert werden aus dem grünen Bereich Chilis, Stauden, Kübel-, Tomaten- und Zimmerpflanzen sowie Saatgut alter Kräuter-, Gemüse- und Getreidesorten. Wildblumen bietet darüber hinaus an ihrem Infostand die Umweltgruppe Unke an.

Für den Garten können Kunstwerke aus Stein und Keramik erworben werden. Auf die Besucher warten zudem Honigvarianten, Pfalznudeln, regionale und exotische Brotaufstriche, Grillsaucen und Chutneys, Gewürze und Senfsorten. Hinzu kommen Airbrush-Gemälde, Patchwork, Kunstwerke aus Wachs, Schönes aus Filz, Leder und Stoff und einiges mehr. Im Rahmen einer Kinderaktion werden Überraschungen zum Muttertag für drei Euro pro Stück angeboten.

Die „Schorlebuwe Meckrem“ halten Erfrischungen und Köstlichkeiten bereit, der örtliche Gesangverein Kaffee und Kuchen. Der Kinder- und Jugendchor des Vereins gibt ein kleines Konzert. Wegen der aktuellen Bauarbeiten am Thumschen Hof nahe des Rathauses findet der Markt diesmal nicht auf dem Rathaushof, sondern am Feuerwehrgerätehaus, Böhler Straße 5, statt.