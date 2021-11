Der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Andreas Ohler plant in Absprache mit Stadtförster Christoph Scherle eine Pflanzaktion im Lambrechter Wald gemeinsam mit Parteifreunden und engagierten Bürgern. Die Pflanzaktion ist für Samstag, 20. November, geplant, Treffpunkt 9 Uhr auf dem Wendeplatz am Friedhof/Ende der Marktstraße. Helfer, die später eintreffen, werden gebeten, zu Fuß direkt zur Pflanzstelle zu kommen. Bepflanzt wird die Freifläche oberhalb des Friedhofs. Hier hat der Borkenkäfer eine Lücke geschaffen, die wieder geschlossen werden soll. Dabei kommen auf Empfehlung des Forstamtes Spitzahorn, Bergahorn und Esskastanie zum Einsatz, die dem Klimawandel gewachsen sein sollen. Diese Bäume bieten durch ihre Blüten auch Insekten wie Wildbienen Nahrung, was die Artenvielfalt fördert. Für die Helfer gibt es einen Imbiss. Es gilt die 3G-Regel. Zur besseren Planbarkeit wird um formlose Anmeldung unter 06325 6523 oder andreas.ohler@cdu-lambrecht.de gebeten, auch um eventuelle Änderungen wegen des Wetters mitteilen zu können.