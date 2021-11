Pflanzaktion im Mittelwald: Bei fast idealen Wetterbedingungen begrüßten Haßlochs Erster Beigeordneter Carsten Borck und Revierleiter Julius Paffrath am Samstag zahlreiche Waldfreunde am Zukunftswäldchen Hintereck.

„Es ist eine Gemeinschaftsaktion der Gemeinde und des Forstzweckverbandes Haßloch“, betonte Borck, quasi eine Fortführung der Aktion Hochzeitswäldchen, die unter anderem der ehemalige Beigeordneten Joachim Blöhs mit auf den Weg gebracht hatte. Nicht nur für Brautleute sondern für alle, die interessiert sind, soll bei verschiedenen Anlässen eine Möglichkeit bestehen, dem Haßlocher Wald Bäume zu schenken.

„Mit solchen tollen Aktionen kann gerade im Zeichen des Klimawandels ein stärkeres Umweltbewusstsein geweckt werden“, erklärte Revierleiter Paffrath und wies in diesem Zusammenhang auf den Kiefernbestand hin, der infolge der vergangenen extrem trockenen Jahre stark gelitten hatte. Ziel sei es, den fast vollständigen Nadelwald in einen vielfältigen Mischwald zu verwandeln. Es soll auch nicht die letzte Aktion dieser Art sein, versicherte Pfaffrath. Für den geplanten Wandel sieht der Förster verschiedene trockenheitsresistente Eichenarten und Silberlinden als geeignete Baumarten.

Neues Gel bindet Feuchtigkeit

Norbert Heidinger von der Firma Be-Grow aus Neustadt stellte ein Hydro-Gel vor, das bei der Neupflanzung mit in die Erde eingebracht wird und in den ersten zwei Jahren danach für eine ausreichende Feuchtigkeitsbindung im Wurzelbereich sorgen soll. Er stellte dazu einiges an Material für die Pflanzaktion zu Verfügung. Mit Spaten und einem sogenannten „Bollen“, der 120 Euro kostet und etwa zwanzig Setzlinge enthält, ging es dann ins Gelände. Für jeden dieser „Bollen“ waren vor Ort Pflanzungsflächen gekennzeichnet. Forstwirt Frank Scheurer demonstrierte fachkundig und anschaulich, wie die Baumsetzlinge richtig in die Walderde einpflanzt werden.

Christina und Mario Kercher haben solch einen Bollen mit Eichensetzlingen als Hochzeitsgeschenk erhalten. „Wir wollen den heutigen Tag nutzten, um unsere Bäumchen in den Wald zu pflanzen und etwas für die Umwelt zu tun“, sagte das Paar. „Immer wenn wir im Haßlocher Wald unterwegs sind, können wir sehen, wie sie sich hoffentlich zu stolzen Bäumen entwickeln.“

Gleich daneben haben die neunjährigen Zwillinge Valerie und Alexander Ames mit Hilfe ihrer Eltern und mit Feuereifer Löcher ausgehoben und ihre Setzlinge eingepflanzt. Im Hochzeitswäldchen hatte die Familie Ames ihre Spuren bereits hinterlassen. Glühwein und etwas Essbares gab es zum Ende der Pflanzaktion gegen Mittag.