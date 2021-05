Pferdehaltung ist nicht gleich Pferdehaltung. Das hat Pascal Vergnaud jetzt in Ruppertsberg festgestellt. Er hatte für drei Ponys und ein Pferd Wiesen an der Marlach gepachtet. Inzwischen hat er die Pferdehaltung wieder aufgegeben. Und das hat seinen Grund.

Das Landleben hatte sich Pascal Vergnaud idyllischer vorgestellt. Nachdem der Geschäftsführer der Harley-Davidson-Niederlassung in Ruchheim mit seiner Familie nach Ruppertsberg gezogen war, pachtete er im vergangenen Jahr Wiesen an der Marlach für seine drei Ponys und sein Pferd. Neben einem alten Hühnerhaus, dessen gefiederte Bewohnerinnen ihm täglich fünf Eier legen, errichtete er zwei mobile Weidezelte, um den Pferden einen trockenen Futterplatz bieten zu können. Im November gab er hoch zu Roß den St. Martin in Ruppertsberg.

Doch dann kam die böse Überraschung: Die Behörden haben Vergnaud die Pferdehaltung auf seinen Wiesen verboten. Per Gerichtsbeschluss wurde er aufgefordert, die mobilen Weidezelte wieder abzubauen. Die Tiere hat der ausgebildete Reitlehrer nun wieder in einem Stall in Hochdorf-Assenheim untergebracht.

„Schon immer Tiere hier“

Der 46-jährige Familienvater versteht die Welt nicht mehr. „200 Meter weiter werden Pferde gehalten, südlich der B 271 genauso. Nur ich darf es hier nicht“, sagt Vergnaud frustriert. Sein Nachbar und Freund Peter Benoit kann ihn verstehen. „Ich bin hier an den Wiesen aufgewachsen. Hier wurden immer schon Tiere gehalten. Kühe, Schafe und auch Pferde“, berichtet er. Das bestätigt auch Imker Jörg Blumenthal. Auf dem Grundstück neben Vergnauds Wiesen pflegt er seit zehn Jahren seine Bienen. „Vor den Pferden standen hier im Sommer immer Kühe und auch Pferde“, sagt Blumenthal.

Doch was für Vergnaud, Benoit und auch Passanten willkürlich erscheint, ist rechtlich begründet. Die Wiesen, die Vergnaud gepachtet hat, gehören zu den „Marlachwiesen“. Das Gebiet entlang der Marlach von der Weinstraße bis Niederkirchen wurde bereits 2008 zum Naturschutzgebiet erklärt. Die Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Süd als Obere Naturschutzbehörde teilt dazu auf Anfrage mit: „Nach der Rechtsverordnung über das Naturschutzgebiet Marlachwiesen ist es verboten, bauliche Anlagen zu errichten sowie Flächen zur Hobbytierhaltung und zu Freizeitzwecken zu nutzen.“

Gewerbe oder Hobby?

Für die Pferdehaltung unterhalb des Ruppertsberger Friedhofes gilt nach Auskunft der SGD Süd Bestandsschutz, da sie schon vor der Umwidmung des Gebiets 2008 betrieben wurde. Insgesamt, so stellen SGD Süd und der Kreis Bad Dürkheim als Untere Naturschutzbehörde klar, gilt es in den „Marlachwiesen“, zwischen „privilegierter“ – also gewerblicher - und Hobbytierhaltung zu unterscheiden.

Nur Erstere ist im Naturschutzgebiet mit Auflagen erlaubt. Im Übrigen, so die SDG Süd, gehe die Kreisverwaltung gegen alle in den „Marlachwiesen“ nach 2008 errichteten Bauten vor, die nicht der Rechtsverordnung entsprechen.

Ohne Beweidung, so fürchtet Benoit, wird die Wiese recht bald so mit Disteln bewachsen sein, wie im vergangenen Jahr schon die benachbarte. Das würde der Artenvielfalt im Sinne des Naturschutzgesetzes entgegenwirken. In dem Fall, so die Auskunft der SGD Süd, würde die Behörde auf den Eigentümer, nicht den Pächter, zugehen und ihn beraten, wie die Wiese im Sinne des Naturschutzes offengehalten werden kann. Idealerweise geschehe das durch eine zeitlich begrenzte Beweidung beispielsweise mit Schafen, Rindern oder – ja – Pferden.