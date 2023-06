Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

16 Jahre lang hat Evi Heck in den drei protestantischen Kirchengemeinden Großkarlbach, Laumersheim und Obersülzen als Pfarrerin gewirkt. Nun geht die beliebte Seelsorgerin, der insbesondere das ökumenische Miteinander am Herzen liegt, in den Ruhestand. Der Abschied gestaltet sich wegen Corona anders als geplant.

Ihren letzten Gottesdienst in der aktiven Zeit feierte Evi Heck am Sonntag in Obersülzen, wo wegen der Corona-Auflagen nur 18 Gemeindemitglieder zugelassen waren. Eigentlich sollte der Gottesdienst