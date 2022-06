Weidenthal. Das 16. Pfälzer Unimogtreffen findet am Wochenende 11. und 12. Juni in Weidenthal statt. Nach zweijähriger Pause rollen die Lastwagen erstmals ins Tal.

Das traditionelle Pfälzer Unimogtreffen gastiert dieses Jahr erstmals in Weidenthal. Rund um den Sportplatz des FC Wacker Weidenthal und auf dem Waldparkplatz am Eingang Erdbeertal werden verschiedene Unimog-Baureihen aus vielen Jahrzehnten zu sehen sein. Außerdem führen die Veranstalter, der Unimogclub Gaggenau RG Pfalz und der FC Wacker Weidenthal, vor, wie das Arbeiten mit den Unimogs funktioniert. Am Sonntagnachmittag dürfen Kinder in den Lastwagen mitfahren, gegen 15 Uhr gibt es erstmalig eine Brennholzversteigerung. Der Erlös geht an den Förderverein des FC Wacker Weidenthal zur Finanzierung seines Kunstrasenplatzes und anderer Projekte. In der Wacker-Halle bietet der Fußballverein Speisen und Getränke an.

Für die Vorführungen und einen sicheren Ablauf der Veranstaltung wird die Langentalstraße (K38) in Weidenthal von Freitag, 10. Juni, 18 Uhr, bis Sonntag, 12. Juni, 18 Uhr, von der Einfahrt zum Sportheim Weidenthal bis zum Wanderparkplatz Eselssohl gesperrt. Die Umleitung nach Elmstein erfolgt über Frankeneck, nach Waldleiningen geht es über Hochspeyer.