Im November und Januar finden Schummerstunden im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim statt. Für Kinder zwischen vier und sieben Jahren, die in Begleitung Erwachsener kommen, werden mittwochs ab 17 Uhr Geschichten vorgelesen, die Bezug zu Objekten im Museum haben.

Dabei können die Kinder das Museum kennenlernen, eine Stunde lang spannende, lustige Geschichten hören und am Ende ein selbst gemachtes Andenken mit nach Hause nehmen.

Los geht es am 3. November mit der Geschichte vom kleinen Maulwurf, der wissen will, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Am 10. November zieht sich Rabe Robert bunt an. Am 17. November erlebt ein kleiner Fuchs so manches Abenteuer. Ungewöhnlich wird es am 24. November, wenn eine Geschichte ohne Worte auf dem Plan steht. „Wer Spuren lesen kann, kann sie trotzdem erzählen“, verrät das Pfalzmuseum. Am 5. Januar suchen Tiere Unterschlupf. Eine Woche später ist „Fledolin verkehrt herum“ und sucht den verlorenen Ball im Wiesenhimmel. „Wenn Tiere träumen“ heißt es am 19. Januar. Zum Abschluss am 26. Januar versteht keiner, warum die kleine, gelbe Schlange Verdi nicht groß und grün werden will.

Anmeldung nötig

Anmeldung ist jeweils erforderlich unter Telefon 06322 9413-21 (täglich außer montags). Die Kosten betragen sechs Euro pro Familie. Es gelten die aktuellen Hygiene-Vorschriften und die 3G-Regel. Nachweise sind bei Betreten des Museums vorzulegen. Die Testpflicht für Ungeimpfte gilt für alle Besucher ab zwölf Jahren.