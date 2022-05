Mehr als zehn Jahre ist es her, dass am Pfalzmuseum für Naturkunde die Sonderausstellung „Exotische Früchte“ gezeigt wurde. In der Zwischenzeit konnte man die Wanderausstellung in zahlreichen Städten bewundern. Jetzt wird sie wieder am Pfalzmuseum gezeigt.

Die mehr als 110 in der Ausstellung präsentierten Arten stammen vorwiegend aus Regionen, die für ihre hohe Biodiversität bekannt sind. Darunter seien Früchte, deren Sortenreichtum mit dem unserer Äpfel vergleichbar sei, so das Museum. Manche seien von bezaubernder Schönheit, andere von beeindruckender Monstrosität.

Nach der offiziellen Begrüßung am Sonntag um 11 Uhr hält Marianne Lauerer zur Eröffnung vom Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth einen Vortrag mit dem Titel „Kaktus zum Nachtisch? Geschichte(n) tropischer Früchte“. Volker John, der als Botaniker des Pfalzmuseums 2009 die Ausstellung ins Leben rief, wird anschließend über die Entstehung der Sonderausstellung und ihre Wanderung durch Deutschland berichten.

Mitmachprogramm zum Thema

Für Familien bietet die Museumspädagogik rund um das Thema „Exotische Früchte“ ein vielfältiges Mitmachprogramm an. Zusätzlich wird aus den Beständen der Museumspädagogik ein buntes Materialien-Sammelsurium an einem Flohmarktstand verkauft.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: Ab 12.30 Uhr werden Grillbratwürste und Fruchtspieße angeboten, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Die Ausstellung ist bis zum 19. Februar 2023 zu sehen.