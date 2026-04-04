Mit einem starken Auftritt begeistert Susey Wendy Blum beim Finale von The Voice Kids. Den Sieg aber holte sich eine Andere.

Die Gewinnerin der international besetzten vierzehnten Staffel von The Voice Kids heißt Katelyn aus Irland. Susey Wendy Blum beeindruckte ebenso mit einer starken Performance im Finale.

„Stimme wie von einem anderen Planeten“

Die 14-jährige Freinsheimerin war als letzte der zwölf Talente mit dem Song „At Last“ aufgetreten. Ein Lied, dass bereits 1941 von Glenn Miller gesungen wurde, aber unter anderem auch von Beyoncé interpretiert wurde. Auch Susey meisterte ihn mühelos. „Deine Stimme ist von einem anderen Planeten,“ kommentierte ihr Coach Alvaro Soler. „Das ist der krönende Abschluss,“ lobte Roman Lochmann von HE/RO.

Nach den Einzelauftritten der Talente gab es einen gemeinsamen Auftritt des jeweiligen Coaches mit seinem Team. Alvaro Soler hatte sich dafür den Song „We are the World“ ausgesucht und die Kids, die in den Battles ausgeschieden waren als Background dazu geholt. „Die Halle hat gebebt,“ erzählte Susey Vater Georg Blum über den Auftritt.

Das Publikum entschied

Die Entscheidung über den Sieg fällte aber das Publikum, dass per Anruf oder SMS oder Internet abstimmen konnte. Und da hatte die junge Irin mit der starken Stimme, die auf TikTok bereits 800.000 Follower hat, offensichtlich die meisten Votes aktivieren können.

„Katelyn ist ein super Mensch. Ich freue mich für sie, dass sie es geschafft hat und ihr Traum in Erfüllung gegangen ist,“ sagte Susey über die 13-jährige Irin, die ihr zur Freundin geworden ist. Coach Alvaro Soler hat Susey versprochen, dass sie mit ihm auf seiner Tournee singen darf. Darauf freut sie sich besonders. „Die Reise bei The Voice Kids war unbeschreiblich schön, und ich freu mich sehr darüber, jetzt ein Teil davon zu sein. Der Weg, der vor mir liegt, ist hell und ich bin sehr bereit dafür,“ sagte eine überglückliche Susey Wendy Blum.