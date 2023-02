Der Bauingenieur Patrick Kaminsky aus Großkarlbach ist als einer von 38 Freiwilligen der Hilfsorganisation „@fire - Internationaler Katastrophenschutz Deutschland“ für eine Woche im Erdbebengebiet in der Türkei im Einsatz gewesen. Die Helfer können fünf Menschen aus den Trümmern befreien und retten ihnen damit das Leben. Nach einer Woche kehrt der Pfälzer, der bei der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland ehrenamtlich tätig ist, zurück in seine Heimat. Was er in der Türkei erlebt hat und wie die Rettungsmission ablief, erfahren Sie hier.