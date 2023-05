Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mitten in der Nacht werden Teile der Türkei und Syriens von einem Erdbeben überrascht. Noch am selben Tag reist Patrick Kaminsky aus Großkarlbach als einer von 38 Freiwilligen der Hilfsorganisation „@fire“ in das Krisengebiet. Gemeinsam werden sie mehrere Menschenleben retten.

Es ist 5 Uhr morgens als Patrick Kaminsky auf sein Handy schaut und erstmals wirklich realisiert, was passiert ist. Wenige Stunden zuvor, mitten in der Nacht auf den 6. Februar, trifft ein Erdbeben