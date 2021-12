Es ist keine überdimensionale Blockflöte. Aber es sind auch keine unzähligen Augen, die an dieser Pflanzsäule alles im Blick zu haben scheinen. Um ein Originalteil der Kelter handelt es sich allerdings auch nicht. Denn was da förmlich aus den Ausbuchtungen sprudelt, sind keine Trauben, sondern höchstens weinrote Blüten.

Vor vielen Jahren habe ihr Mann für sie diese optisch interessante Spezialkonstruktion als vielfältig geeigneten Pflanzaufsatz selbst gebastelt, verrät die Besitzerin.„Später dann hat mir meine Nachbarin zur idealen Bepflanzung geraten“, fügt die Haßlocherin an: Als „Oktoberle“ bekannt, sprieße die winterharte Pflanze nun jeweils aus den zahlreichen Öffnungen des Kunststoffrohrs hervor, wo früher in der warmen Jahreszeit Geranien die Köpfe in die Sonne strecken durften. Die mit Erde gefüllten kleinen „Balkone“ waren perfekt darauf ausgerichtet. „Immer wieder aufwendig alles neu zu bepflanzen, war mir aber inzwischen zu anstrengend geworden“, erläutert die Rentnerin.

Die kräftig rosarote Blüte im Herbst ihrer jetzigen Bepflanzung sei wunderschön und ein Blickfang auch für Passanten, findet die Seniorin. Sie ist froh, für ihre Kelter das Passende gefunden zu haben und trotzdem nicht auf schöne Blüten verzichten zu müssen: „Immer im Spätjahr kommt das schöne Rot raus, danach muss ich noch einmal alles gut abschneiden und schon ist es wieder geschafft mit der Gartenarbeit, auch im Winter.“